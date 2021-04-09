Лондон, 9 апреля, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Проститься с принцем Филиппом, своим дедом, намерен принц Гарри, для этого он собирается прилететь в Лондон из США, пишет 9 апреля Daily Mail.

(сс) DoD News, EJ Hersom Принц Гарри

По данным источника издания, принц Гарри очень хочет повидаться с королевской семьёй, с Елизаветой II, своей бабушкой, и проститься с ушедшим дедом. Приедет ли с ним его жена Меган Маркл, неизвестно, поскольку она находится в положении.

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Напомним, принц Гарри, его жена и сын Арчи живут в городе Санта-Барбара (штат Калифорния, США). Затруднения с въездом в Британию связаны с карантинными мерами из-за пандемии.