Москва, , 19:20 — REGNUM Российская певица Клава Кока раскритиковала коллег, поющих на концертах под фонограмму. Она опубликовала видео в историях своего Instagram-аккаунта, где рассуждает на эту тему.

Клава Кока задала вопрос своим подписчикам: «Вам приятно ходить на концерты артистов, которые поют только под фонограмму?» Также певица предложила таким музыкантам «брать не деньги, а копии денег» и «лучше вообще не петь».

ИА REGNUM напоминает, что Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) — российская певица и телеведущая программы «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!». Она подписана на лейбл Black Star Inc.

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