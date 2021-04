Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Экшен-платформер Super Meat Boy Forever выйдет на игровых консолях PS4 и Xbox One уже 16 апреля 2021 года. Об этом 9 апреля сообщает «Игромания».

На консолях PS5 и Xbox Series X/S игра будет доступна при помощи функции обратной совместимости. Напомним, на PC и Nintendo Switch её релиз состоялся в декабре 2020 года.

Super Meat Boy Forever — это сиквел игры Super Meat Boy, в котором появились новые геймплейные особенности. В частности, случайная генерация уровней и возможность наносить удары врагам.

