Киев, , 19:10 — REGNUM Нынешняя власть Украины, действуя незаконным способом в плане введения внутренних санкций, отдаляет страну от евроинтеграции, заявила 9 апреля в эфире «Первого независимого» телеканала политолог Светлана Кушнир.

Эксперт напомнила, что по законодательству Украины, принимать такие решения, как введение персональных санкций, можно только после следственных действий и приговора суда, который найдет для этого основания. Она добавила, что правильно было бы, если бы власти Украины обосновали законными основаниями введение подобных санкций, поскольку «рука руку моет, и просто так ничего не бывает», особенно в сфере контрабанды.

«Секретарь Совнацбеза и весь состав СНБО действует по принципу «не время улыбаться, страна в опасности». Ребята, но так или иначе, если мы идем в Европу и НАТО — ведь президент недавно встречался с главой НАТО и говорил, что мы очень хотим получить ПДЧ — так вот, мы должны выполнить определенную домашнюю работу и стать демократическим государством. Действуя недемократическим способом, в обход судебных решений, такими санкциями, фактически волюнтаристскими решениями и действиями… власть перечеркивает любые наши усилия на пути интеграции в евроатлантическую семью», — заявила Кушнир.

Она напомнила, что конституция Украины дает каждому гражданину, «даже если это убийца и уголовный преступник», понятие презумпции невиновности.

«И вот пока следственными действиями не доказано, а потом в суде не установлено, что этот человек действительно преступник и он должен понести наказание по законам, Конституции, этих людей нельзя обвинить в том, в чем их обвинили», — резюмировала политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее СМИ сообщили, что Совнацбез Украины намерен 9 апреля принять очередные санкционные решения, предположительно против лиц, которых Киев считает причастными к схемам контрабанды.