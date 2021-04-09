Луганск, , 19:02 — REGNUM Режим прекращения огня в ЛНР был нарушен украинскими боевиками 18 раз за неделю, сообщил 9 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

ВСУ за этот период обстреляли десть населённых пунктов в ЛНР: район села Лозовое — из миномётов калибра 82 мм и стрелкового оружия, район села Логвиново — из миномёта калибра 120 мм. Район села Калиново боевики атаковали из автоматического станкового гранатомёта (АГС).

По району населённого пункта Молодёжное украинскими боевиками было выпущено 15 гранат — из станковых противотанковых гранатомётов (СПГ), ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) и АГС. Также обстрелян район села был из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Интенсивные обстрелы ВСУ вели по району Золотого-5: из вооружения боевой машины пехоты, СПГ, АГС, РПГ и стрелкового оружия. Район села Калиново-Борщеватое украинские боевики атаковали из артиллерийских орудий калибра 122 мм, а окрестности посёлка Голубовское и села Желобок — из АГС и стрелкового оружия.

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