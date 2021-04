Санта-Моника, США, , 19:01 — REGNUM В разработке находится ремейк игры The Last of Us. Об этом 9 апреля сообщает издание Bloomberg.

По словам Джейсона Шрайера из Bloomberg, изначально ремейком хотела заниматься студия Visual Arts Service Group. Однако Sony доверила его разработку Naughty Dog — авторам оригинальной игры.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, студии Sony Bend отказали в разработке сиквела Days Gone. Дело в неоднозначной критике проекта.

