Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Компания Microsoft перенесла графический редактор Paint из операционной системы Windows в магазин Microsoft Store. Об этом 9 апреля пишет издание «Рамблер».

По данным издания, изменение содержится в десятой версии операционной системы. Редактор перенесён в связи с «утратой популярности».

ИА REGNUM напоминает, что Paint — многофункциональный, но в то же время простой в использовании растровый графический редактор. Он был выпущен Microsoft в 1985 году.

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