Москва, , 18:59 — REGNUM В России необходимо принять меры для недопущения роста распространения коронавируса в майские праздники. Об этом 9 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19.

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По его словам, в последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших. «Нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам. Тем более близятся майские праздники», — сказал Мишустин.

Он также отметил, что многие российские граждане собираются в отпуск, в том числе за рубеж, и подчеркнул необходимость снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.