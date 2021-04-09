Саранск, , 18:57 — REGNUM В строительной отрасли Мордовии в настоящее время существует проблема недостатка квалифицированных кадров, в частности, в области проектирования и экспертизы, другой острой точкой являются недострои. Об этом заявил врио главы республики Артем Здунов в ходе Межрегиональной строительной конференции — расширенной коллегия министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства, в которой принял участие замглавы Минтранса РФ Дмитрий Волков.

«В центре города стоит универсальный зал. Строится десять лет. Как достроить его, чтобы он служил долгие годы, а не только в рамках гарантийных обязательств?», — задался вопросом руководитель республики.

Здунов призвал задействовать в больших строительных проектах, которые реализуются на территории региона, не только местные строительные организации, но республиканских производителей строительных материалов.

«Но это не значит, что мы закрыты. Наоборот, мы ждем новые технологии, в частности, в дорожном строительстве. Мы готовы к сотрудничеству, к любым начинаниям», — подчеркнул врио главы Мордовии.

И.о. вице-премьера — министра строительства, транспорта и коммунального хозяйства региона Виктор Цыганов отметил, что большинство объектов незавершенного строительства стоят на учете из-за отсутствия правового регулирования, в том числе на федеральном уровне. В 2021—2022 годах будут сданы в эксплуатацию шесть долгостроев.

В марте текущего года в республиканское законодательство был внесен ряд измерений, в соответствии с которыми будет сокращаться число объектов точечной застройки и расти — масштабных проектов жилищного строительства. На определенных площадках жилищного строительства потенциально может быть построено около 1 млн кв метров жилья.

Сейчас в республике строится 51 многоквартирный дом общей площадью 230,1 тыс. кв метров.

Благодаря программе льготной ипотеки в 2020 году объем нереализованного готового нового жилья сократился в три раза. Жителям региона выдано 7818 ипотечных кредитов на общую сумму 16,8 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 39,5%. Средства господдержки на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам, а также на частичное или полное погашение ипотечного жилищного кредита получили 6545 нуждающихся в улучшении жилищных условий семей.

С 2021 по 2024 год республика получит субсидии из федерального бюджета на 2,7 млрд рублей, на эти средств будет построен детский сад, 136 км инженерных сетей для жилой застройки, а также 93 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по итогам 2020 года объем строительных работ увеличился на 9% по сравнению с предыдущим годом. Всего в республике построено 324,5 тыс. кв метров жилья. В 2021 году планируется довести объём строительных работ до 340 тыс. кв метров. Общая сумма финансирования строительства объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилья составит около 5 млрд рублей.

Наиболее крупные проекты — строительство школы на 1450 мест в четвертом микрорайоне «Юбилейного», а также хирургического корпуса Детской республиканской больницы и поликлиники онкологического диспансера в Саранске.

Читайте также: Мордовия увеличила объём строительства на 9% за год