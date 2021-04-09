Бенд, , 18:56 — REGNUM Американской студии Sony Bend отказали в разработке сиквела игры Day Gone. Об этом 9 апреля сообщает издание Bloomberg.

По словам Джейсона Шрайера из Bloomberg, первая часть Days Gone хоть и была прибыльной, но получила неоднозначные оценки от критиков. Поэтому Sony решила отказаться от создания сиквела, а команду Sony Bend направила на разработку некоей многопользовательской игры совместно с Naughty Dog.

Напомним, Days Gone — это приключенческий зомби-экшен в открытом мире. Его релиз состоялся в 2019 году.

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