11 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Андрей Чепакин, , 12:21 — REGNUM Цирк с животными я не снимал больше 9 лет — я не хожу с плакатом «Свободу зверям!», но любое лишение свободы и насилие над личностью мне не нравится, даже если эта личность на четырёх лапах.

Дрессировщик Иван Дефорж и его соратник на арене бизон Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Тогда я узнал, что в цирке работает замечательный артист — шимпанзе Шон, и очень захотел с ним познакомиться. Шону на тот момент было шесть лет, и он являлся главным кормильцем большой цирковой семьи — вся программа строилась вокруг него. У Шона был друг и напарник — медведь. Но во время выступлений в Якутске какие-то нелюди сожгли гастрольный автобус вместе с мишкой. Подростку Шону ничего не оставалось, как становиться главным со всей мерой ответственности.

Шон был умным — понимал значение более 500 слов, ласковым, компанейским и хитрым. И зверем. Со своими повадками и понятиями, которые не всегда совпадали с людскими, тогда ему прилично перепадало в педагогических целях. Шон блажил на весь цирк, стремясь вызвать сочувствие окружающих, и грустно смотрел мне в глаза.

Автор материала Андрей Чепакин и Шон — фото на память Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Мне насилие не нравилось, но такова часть циркового ремесла. Да и кто спрашивает мнение заезжего фотографа.

Я снимал его на арене. Снимал, как он обрадовался знакомству с моим маленьким незрячим сыном Ванькой — как они танцевали, обнимались, как Шон пересчитывал пальчики на Ванькиных руках, как прятал Ванькину обувь, чтобы тот не ушёл.

Ванька и Шон. Танец Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Нынешняя съёмка появилась из истории, которая случилась с её героями. «Итальянский цирк Togni» — проект легендарный и семейный. Тоньи — одна из самых больших и старых (с историей более 150 лет) цирковых семей в мире, во главе с легендарными дрессировщиками Коррадо и Давио.

Идёт представление. Идёт и солистка балета, чтобы неожиданно появиться среди зрителей Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Дрессировщик Иван Дефорж и его соратник на арене бизон Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Дрессировщик Иван Дефорж и его соратник на арене бизон Андрей Чепакин © ИА REGNUM Дрессировщик Иван Дефорж и его соратник на арене бизон Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Каждый из них задействован как в отдельном номере, так и совместно со своими супругами. Вместе артисты представляют на арене цирка синтез дрессуры, клоунады и высококлассных трюков. Утонченная итальянка Сьюзан Тоньи помогает супругу Коррадо дрессировать слоних. А супруга Давио — смелая воздушная гимнастка — Александра Тарус, в их совместном номере поднимается под самый купол на собственных волосах. Дополняет картину несравненный французский дрессировщик Иван Дефорж.

Горячие аплодисменты достались воздушным гимнастам и акробатам на встречных качелях Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Горячие аплодисменты достались воздушным гимнастам и акробатам на встречных качелях Андрей Чепакин © ИА REGNUM Миг перед тем, как зал ахнет Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Всё под контролем! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Цирк не может состояться без волшебства иллюзионистов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Цирк не может без волшебства иллюзионистов Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Семейство Тоньи – мастера на все руки Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Эта цирковая труппа — тонко настроенный организм на пике формы. Этот «организм» уже несколько лет гастролировал по России, когда пандемия вдруг всё остановила. Хорошо, что в случае с «Цирком Togni» это произошло в Петербурге, а не в Якутске или Нижнем Тагиле. В Петербурге всё-таки много лучше с бытом, возможностями репетировать, да и вообще жить.

За кулисами. 5 минут до начала представления Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Кто лучше самих артистов наведёт блеск на реквизите! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Но год без выступлений — это слишком!

В начале марта 2021 года состоялось первое выступление после долгого перерыва. Не один раз от артистов доносилось: «Волнуюсь, будто впервые на арену выходить!»

Готовность номер один Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Артисты, на выход! Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Звёздный час балета Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Танцоры – арматура шоу, связывают все представление в единое целое Андрей Чепакин © ИА REGNUM

И тут я услышал одну историю, которая случилась на прогонах накануне представления. Тигры «вышли» на арену, но, усевшись на тумбочки, отказались исполнять свои номера. Не помогло даже такое желанное мясо. И лишь через какое-то время удалось понять причину «забастовки» — руководство цирка, выполняя все нынешние пандемические постановления, минимизировало количество людей на репетициях — цирк был пуст. Звери к этому совершенно не привыкли. Пришлось искать решение проблемы, ничего не нарушая — ноу хау дрессировщики не раскрыли, но тигры стали работать.

«Тоннель» из сетки, по которому тигры идут на арену – слабая гарантия безопасности. Поэтому в этот момент рядом никого Андрей Чепакин © ИА REGNUM

CHE 0050 Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Номер с тиграми. Когда цирк то замирает в испуге, то взрывается аплодисментами Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Нрав у тигров крутой, но характер дрессировщика Давио Тоньи круче Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Соскучились артисты, соскучились зрители. Не знаю, что чувствовали животные, когда начались представления, мне по-прежнему их жалко.

На этом месте цирк расцветет детскими голосами – «Лошадки!!!» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Артисты» Ивана Дефоржа перед выступлением перемещаются из жилых ящиков в «парадные» Андрей Чепакин © ИА REGNUM Артисты» Ивана Дефоржа перед выступлением перемещаются из жилых ящиков в «парадные» Андрей Чепакин © ИА REGNUM

«Артисты» Ивана Дефоржа на арене Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Но искренность и самоотдача итальянцев в России если не примирили меня с проблемой животных в неволе, то сгладили. Пусть и на время.

Слоновник – самый дальний «адрес» закулисья Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Коррадо Тоньи в дальних угла закулисья – здесь ничто не помешает собраться перед выступлением Андрей Чепакин © ИА REGNUM

На арене слоны Коррадо и Сьюзан Тоньи Андрей Чепакин © ИА REGNUM