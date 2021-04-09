9 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Президент РФ Владимир Путин 9 апреля назначил своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло на должность руководителя Северной Осетии. Бывший глава региона Вячеслав Битаров покинул пост по собственному желанию.

Ольга Карпова, , 20:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. На должность руководителя республики назначен Сергей Меняйло. Указ об этом подписал глава государства 9 апреля. В РСО-Алании эта новость, несмотря на то, что слухи о кадровых переменах ходили давно, прозвучала как гром среди ясного неба. Жители региона отозвались на нее шквалом комментариев в соцсетях.

Сергей Меняйло Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Одни пользователи сожалели о переменах, другие, напротив, — выражали радость, ожидая изменений к лучшему.

«Поздравляю всех честных людей Осетии», — не скрывает радости от перемен один из комментаторов.

«Ждем с нетерпением, главное — разогнать всю шушеру», — поддержал его еще один житель региона.

«Меняйло с Алагира, родился и вырос здесь, любит порядок и строгий в работе. Поживем — увидим! Жаль, конечно, Битаров много сделал для республики, дай ему Бог здоровья!» — высказала свое мнение Майя А.

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Многие, комментируя новость об отставке Вячеслава Битарова, высказывали благодарность ему за все сделанное для региона и сожаление из-за его ухода.

«Оставьте нам нашего Битарова, он много для республики сделал, он хороший глава», — заявила одна из подписчиков страницы в Instagram.

«Пошла жара! Тут половина подписчиков гнобили Битарова, а теперь хотят, чтоб он остался. Сейчас новый глава построит пару детских площадок и мест для отдыха, и его все тоже начнут любить», — предположил некто Vadik скорую смену настроений жителей республики.

«Здоровья Вам, Вячеслав Зелимханович. Спасибо вам за ваш труд», — такие пожелания прозвучали во множестве комментариев.

«Период руководства республикой Битаровым — это время без каких-либо весомых и ярких достижений, но и без окончательного провала в сложной социально-экономической ситуации», — подвел итоги работы Битарова неравнодушный житель РСО-Алании.

«Люди, не дышите ядом, как бы мы ни злились, но Битаров для своего народа очень много сделал хорошего, ведь дальше нас ждёт сюрприз!!! И очень жаль, что Битаров уходит», — призвала Аза Б.

«Очень, очень жаль. После 90-х за такой период времени так много не сделал никто. Все, что им было обещано, он все выполнил. Посмотрим, как новые люди будут ездить по селам и открыто, как Битаров, общаться с народом. Крепкого здоровья и удачи ему. Спасибо ему огромное», — высказал свое сожаление в связи с уходом бывшего главы и благодарность за работу еще один пользователь.

«Остановил «Электроцинк», построил много дорог. Даже за одно это он войдёт в историю. Все предшественники его палец о палец не ударили ради своего народа, и все свалили отсюда подальше. Просто окружил себя шушерой — вот его ошибка», — согласился с ним еще один читатель страницы.

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Вячеслав Битаров Kremlin.ru

Наряду с оценкой деятельности Вячеслава Битарова на посту главы Северной Осетии, проработавшего в должности всего один срок — с 2016 года, прозвучали и «страшилки» о том, что регион теперь ждут суровые времена.

«Силовика вам поставили, чтоб больше не рыпались», — констатировал Аслан Б.

«Вот теперь вы точно заживёте! Долго ещё будете Битарова вспоминать! Неблагодарный мы народ!» — осудил комментаторов умудренный опытом товарищ.

Нашлись и те, кто высказал надежды на предстоящие в республике позитивные изменения, связанные со сменой главы.

«Что вы скулите все, как собаки, забыли, как вы умоляли убрать Битарова? Нам поставили очень сильного политика и очень порядочного человека. Он себя считает осетином, мама осетинка, и сам он из Алагира и разговаривает по-осетински. Меняйло, я уверен, поможет республике. А Вячеславу Зелимхановичу желаю от всей души удачи, и спасибо за все, что сделал для республики», — прокомментировал события некто Степан.

Ну и, конечно, жители региона в соцсетях высказывали предположения, чем займется их бывший лидер. Подписчики прочат Битарову должность министра сельского хозяйства РФ и место в Госдуме.

«И ждёт его дальняя дорога в Госдуму РФ», — высказал мнение о будущем экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова некто Юрий.

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