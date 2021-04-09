Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить Пентагону $715 млрд, часть из которых необходима для сдерживания Китая и Росси. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что бюджетный проект Байдена составлен с учетом программ, которые помогут отразить угрозу от России и КНР в 2022 году.

Указывается, что хотя Китай и является главным вызовом для Соединенных Штатов, для Министерства обороны также необходимо предпринять меры по сдерживанию России.

Напомним, что власти Китая выражают решительный протест Сенату Конгресса США за его планы рассмотрения закона об оказании противодействия КНР из-за «растущего влияния Пекина». Об этом 9 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КитаяЧжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters рассказало, что комитет по иностранным делам Сената Конгресса США намерен 14 апреля рассмотреть на своем заседании законопроект о противодействии «растущему глобальному влиянию Китая».