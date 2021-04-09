Химки, Московская область, , 18:47 — REGNUM В Московской области суд рассмотрит уголовное дело о сбыте 51 килограмма наркотических средств, сообщили 9 апреля в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

В покушение на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) обвиняется 25-летний житель города Химки. В мае 2020 года у него изъяли 51 кг наркотических средств.

Следствие считает, что обвиняемый вместе с соучастниками пытался сбыть вещества на территории Москвы и Московской области. Уголовные дела в отношении подельников выделены в отдельные производства.