Москва, , 19:03 — REGNUM Подозреваемую в краже денег и украшений певицы Наташи Королевой задержала полиция. Об этом 9 апреля сообщает издание «Рамблер».

По данным СМИ, некая Милана-Екатерина Некруц украла у артистки три тысячи евро и украшения на сумму 5 млн рублей. Она доставлена в отдел для дачи показаний.

Ранее в краже подозревали Анастасию Шульженко. Она являлась любовницей супруга Королевой — танцора Сергея Глушко (известен как Тарзан).

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