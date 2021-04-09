Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Сумму в $715 млрд запросил Белый дом у Конгресса на оборону в новом финансовом году, сообщили 9 апреля в пресс-службе ведомства.

В качестве обоснования указана необходимость «противодействия угрозе со стороны Китая как главного вызова». Также указано, что Пентагон намерен «сдерживать дестабилизирующего поведения России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский оборонный бюджет в 2021 году составил $740,5 млрд.

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