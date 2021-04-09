Париж, , 18:39 — REGNUM Французский коллекционер Фабрис Хейлиг превратил свою дом в точную копию офиса компании Nintendo образца XIX века. Об этом сообщило издание Kotaku.

Хейлиг коллекционирует редкие игральные карты, которые выпускала Nintendo в первые годы своего существования. В какой-то момент их стало так много, что мужчина решил построить в своём доме отдельную комнату для хранения обширной коллекции.

Позже он решил пойти ещё дальше и воссоздал у себя дома точную копию фасада первого офиса компании Nintendo, который был снесён в 2004 году. Однако, как отмечает сам Хейлиг, его творение выглядит идентично только снаружи — скопировать внутреннее убранство здания у него не было возможности.

Напомним, что Nintendo — это известная японская компания-разработчик и издатель видеоигр. Её самые успешные франшизы: Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Animal Crossing и др.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёры озвучки первых частей Shenmue бесплатно поработали над триквелом