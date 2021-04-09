Техас, США, 9 апреля, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX разработала новый прототип космического корабля Starship. Образец SN15 более совершенен, чем его предшественники, сообщает 9 апреля YouTube-канал NASASpaceflight.

Twitter@SpaceX SpaceX Starship

SN15 уже установлен на стартовую площадку Starbase, которая находится в Техасе. Информация о дате запуска пока не поступала.

Напомним, что четыре последних прототипа взорвались во время испытаний. Один из них, прототип SN11, взорвался 30 марта во время захода на посадку. Тогда специалисты предположили, что взрыв мог произойти из-за утечки метана в топливной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава SpaceX Илон Маск планирует использовать корабли Starship для доставки спутников, экипажей и грузов на околоземные орбиты и Марс. Для запуска планируется использовать ракету-носитель Super Heavy.