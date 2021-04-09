Киев, , 18:33 — REGNUM Городской суд Херсона наложил арест на судно «Романс 1» («Romance 1»), которое якобы принадлежит народному депутату Рады, лидеру оппозиционной политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

Соответствующее решение принято 9 апреля по ходатайству «прокуратуры Крыма» (ведомство в Киеве, которое якобы занимается вопросами, связанными с Крымом) и Службы безопасности Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальной информации, решение принято в продолжение обысков в офисах всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа», которое ранее возглавлял Медведчук.

Правоохранители считают, что судно «Романс 1» неоднократного — по крайне мере дважды, в 2017 году — нарушало порядок въезда в Крыма и выезда с полуострова. Подчеркивается, что по украинскому законодательству заход судов в закрытые морские порты на территории Крыма квалифицируются как действия, которые подрывают суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства, и это влечет за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале власти Украины уже ввели санкции против самого Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и ряда связанных с ними лиц, что должно было привести к блокировке всех активов политика.