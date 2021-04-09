Токио, , 18:32 — REGNUM Для приключенческой ролевой игры Shenmue 3 вышла модификация, которая добавляет в проект голоса актёров озвучки из предыдущих частей франшизы. Об этом 9 апреля сообщает издание PC Gamer.

Модификация добавляет в игру голоса Эрика Келсо и Пола Лукаса, знакомые фанатам по первым частям Shenmue. Как отметили сами актёры, за эту работу им не заплатили, а участвовать в создании модификации они согласились «из любви к Shenmue».

Напомним, релиз Shenmue 3 состоялся в ноябре 2019 года. Игра получила высокие оценки от критиков и геймеров.

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