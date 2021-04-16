Москва, , 06:52 — REGNUM Мовлид Алероевич (Могамедович) Висаитов (1914—1986) будто бы пришел из песни «Марш Буденного». Чтобы служить в армии, приписал себе год. В должности командира эскадрона участвовал в Польском походе (1939 г).

Встреча на Эльбе. Генерал армии США Боллинг награждает Висаитова орденом Легион Почета

К началу войны в звании капитана командовал эскадроном 34-го кавалерийского полка в 3-й кавалерийской дивизии Киевского особого военного округа. Был ранен, после излечения служил командиром разведывательного батальона 206-й стрелковой дивизии, защищал Киев. В сентябре, возглавив группу из двух сотен бойцов, вывел их из окружения.

Командовал 255-м отдельным кавалерийским полком, защищал Сталинград, служил старшим помощником инспектора кавалерии Южного (4-го Украинского) фронта. Был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

С мая по сентябрь 1944 г. был снят со всех должностей (из-за своей национальности в связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года о ликвидации Чечено-Ингушской АССР) и зачислен в резерв Главного управления кавалерии Красной армии.

С сентября 1944 года Мовлид Алероевич вновь в строю. В должности командира 28-го гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавкорпуса отличился в ходе Берлинской наступательной операции (16 апреля — 2 мая 1945 г.). Действуя в авангарде дивизии, конники Висаитова прорвали оборону немцев в районе города Шведт (земля Бранденбург) и вышли к Эльбе, где встретились с частями союзников. За это время ими было разгромлено два полка вермахта и захвачено 50 населенных пунктов.

Мовлида Алероевича представили к званию Героя Советского Союза, но в итоге наградили лишь орденом Ленина.

Звездой Героя Советского Союза (№ 11 610) гвардии полковник Висаитов награжден посмертно в 1990 году.