Москва, 16 апреля, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Николай Яковлевич Ильин (1922—1943) добровольцем пошел на фронт. В ходе Сталинградской битвы (17 июля 1942 — 2 февраля 1943 гг.) проявил себя как опытный снайпер. Воевал в звании старшины в составе 50-го гвардейского стрелкового полка 15-й гвардейской стрелковой дивизии в 57-й армии. Был награжден орденом Красного Знамени

Николай Яковлевич Ильин

С февраля по середину октября 1942 года он уничтожил 115 гитлеровцев. С 18 октября по 1 ноября на участке сел Дубовый Овраг Большие Чапурники под Сталинградом за 11 дней Николай Яковлевич застрелил 95 немцев. К февралю 1943 года его счет вырос до 216 солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1943 года Ильину было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль Золотая Звезда (№ 879).

Старшина занимался не только индивидуальной охотой, но и обучением снайперской стрельбе молодых солдат. Возглавив группу из 20 человек, он за неделю с подчиненными ему красноармейцами истребил 123 гитлеровца, а несколько дней спустя, во главе 6 снайперов — еще 125 солдат и офицеров.

В дальнейшем Николай Яковлевич воевал на Северском Донце, освобождал Белгородчину, где 4 августа 1943 года погиб под селом Ястребово.

Всего на счету Николая Ильина к моменту гибели было 494 врага.