Киев, , 18:20 — REGNUM Украина активизировала военный диалог с НАТО, однако это сотрудничество носит исключительно мирный характер, заявил 9 апреля глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Хомчак отметил, что сотрудничество с Альянсом направлено на укрепление обороноспособности Украины и «всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства».

Глава генштаба отдельно подчеркнул, что евроатлантический выбор Украины является суверенным правом государства, «на которое не может повлиять Россия».

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель российского МИДМария Захарована брифинге заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к необратимым последствиям для украинской государственности. До этого президент Зеленский выразил мнение, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в Донбассе.