Вашингтон, 9 апреля, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало необычный снимок марсианского ландшафта, сделанный с борта орбитального исследовательского аппарата Mars Odyssey. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

NASA/ Mars Odyssey Mars

На фотографии изображена область размером приблизительно 30 км. Поверхность напоминает дюны. Отмечается, что столь причудливый узор помогли сформировать сезонные факторы Красной планеты.

Отметим, что данное изображение было обработано, после чего поверхность Марса показали в модифицированных цветах. Синим отмечены области с более низкой температурой, чем оранжевые образования.

Напомним, что аппарат Mars Odyssey имеет на борту прибор THEMIS для многоспектральной съёмки в видимой и инфракрасной частях спектра. Данное приспособление и позволило получить данный снимок.