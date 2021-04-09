Москва, , 18:14 — REGNUM Роль России в стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе высоко оценил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили 9 апреля в пресс-службе Кремля.

Обсуждая тему урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Эрдоган «высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трёхсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года».

Москва проинформировала Анкару о том, как прошли недавние переговоры с Баку и Ереваном по вопросу Карабаха. Путин и Эрдоган заявили о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

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