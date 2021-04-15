Москва, , 07:33 — REGNUM Дмитрий Петрович Жмуровский (1918−2010) был на фронте с 12 июля 1941 года. Служил рядовым пулеметчиком 936-го стрелкового полка 254-й стрелковой Черкасской Краснознаменной дивизии в 52-й армии.

Дмитрий Петрович Жмуровский

31 марта 1944 года в бою за высоту у деревни Кирпицы (ныне Виктория) под Яссами красноармеец лично ликвидировал пулеметный расчет немцев и из трофейного оружия уничтожил до 50 гитлеровцев. Мужественные действия Жмуровского обеспечили быстрое продвижение стрелковой роты и успешное выполнение ею боевой задачи.

В этот же день, при форсировании реки Жижия Дмитрий Петрович одним из первых пробрался на правый берег и в сложных условиях прикрыл огнем переправу подразделениями батальона. В этом бою уничтожил до 35 солдат врага.

Несколькими днями спустя, 2 апреля Жмуровский, отражая контратаку противника, будучи ранен, не покинул строй и вел огонь до тех пор, пока не потерял сознание.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года пулеметчик был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 4534).

Демобилизовавшись из армии в 1946 г., ветеран занялся научной и педагогической работой, став в 1973 г. доктором исторических наук.

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