Москва, 15 апреля, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Иван Елисеевич Самбук (1919—1979) не предполагал быть военным, в Гомеле он окончил педагогический рабфак.

Иван Елисеевич Самбук

С августа 1941 года сражался на фронте. В 1943 г. в звании старшего сержанта командовал огневым взводом 34-го гвардейского артиллерийского полка 6-й гвардейской стрелковой дивизии в 13-й армии. В ходе Курской битвы (5 июля — 23 августа 1943 г.) в течение трех суток (5—7 июля), находясь на открытой позиции, орудия Ивана Елисеевича отбивали атаки немецкой пехоты и бронетехники. На третий день ближе к вечеру батарея была окружена. Тогда, как сказано в представлении к званию Героя Советского Союза, «Самбук кинжальным огнем отразил атаки и в течение двух часов продолжал отбивать яростные атаки и только с наступлением темноты, прикрываясь взаимным огнем орудий, вывел свой взвод в безопасное место».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года старший сержант был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1792).

После войны Самбук остался в армии. Много учился, окончил Томское артиллерийское училище, а в дальнейшем Военно-инженерную радиотехническую академию ПВО. В 1964 г. в звании подполковника вышел в запас. Но Иван Елисеевич не отказался от педагогической карьеры, в отставке занимаясь преподавательской деятельностью в Минске.