Москва, , 07:04 — REGNUM Михаил Семенович Ребров (1922−1997) был призван в 1941 году, но первые два года прошли относительно мирно — молодой человек служил в составе Тихоокеанского флота.

Михаил Семенович Ребров

С августа 1943 года Ребров сражался на фронте, был помощником командира взвода 205-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии в 13-й армии.

28 августа в боях за деревню Березняки под городом Кромы гвардии красноармеец первым ворвался в немецкий окоп, заколол двух гитлеровцев, с группой бойцов очистил деревню.

23—28 сентября Ребров участвовал в боях за удержание плацдарма на западном берегу Днепра в районе деревни Городище Чернобыльского района Киевской области УССР. Заместив собой командира взвода (вынужденного на другом участке заменить ротного), он организовал успешную оборону, отразив 46 контратак, до прибытия основных сил полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года гвардии красноармеец был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1805).

После окончания войны Ребров остался на военной службе, окончил Ульяновское военное училище связи. В 1948 году перевелся во внутренние войска МВД. Вышел в отставку в звании подполковника.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг в небе Ленинграда

Читайте развитие сюжета: Герои нашей войны: подвиг на Курской дуге