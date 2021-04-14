Москва, , 10:49 — REGNUM Семен Михеевич Алешин (1911−1942) к началу войны считался ветераном: за его плечами были Польский поход РККА и Советско-финская война, в ходе которой он совершил 47 боевых вылетов, выполнив все поставленные перед ним задачи, вне зависимости от метеоусловий и противодействия неприятеля.

Семен Михеевич Алешин

Кадровый военный, выпускник знаменитой «Качи» (Качинской военной авиационной школы пилотов), он к июлю 1942 года в звании капитана воевал командиром звена 44-го отдельного скоростного бомбардировочного авиационного полка Ленинградского фронта. Был ранен, награжден орденом Ленина (1941 г.). Бомбил немецкие эшелоны (под Мгой, Тосно, Лугой), выводил из строя дальнобойную артиллерию, начавшую к тому времени обстреливать Ленинград.

Как сказано в представлении к званию Героя Советского Союза, к моменту гибели капитан совершил 117 боевых вылетов, из них 88 ночью.

12 июля 1942 года при выполнении боевого задания в районе железнодорожной станции Лемболово (Всеволожский район Ленинградской области) Семен Михеевич направил свой подбитый бомбардировщик на позицию артиллерийских орудий противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 года Алешину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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