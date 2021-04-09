Лондон, , 18:02 — REGNUM Церемония похорон принца Филиппа пройдёт по сокращённой программе из-за пандемии, сообщили 9 апреля в пресс-службе Букингемского дворца.

Уточняется, что похороны не будут государственными, тело Филиппа будет находиться в Виндзорском замке перед захоронением в часовне Святого Георгия, его не выставят для публичного прощания.

Кроме того, в день похорон в Лондоне не планируется траурного шествия. Церемония прощания не будет публичным мероприятием.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, принц Филипп скончался в возрасте 98 лет 9 апреля в Букингемском дворце.

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