, 18:01 — REGNUM Провал грунта на улице Куйбышева в Челябинске вызван разрушением железобетонного коллектора. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Ранее чиновники не исключали вероятности возникновения нового провала в этом месте. Отметим, эта дыра уже вторая по счёту. Ранее в том же районе, на улице Куйбышева, тоже отмечался провал грунта. Отметим, оба они произошли на проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас на месте круглосуточно идут восстановительные работы. Из-за высокого уровня шума работ жителям находящейся рядом многоэтажки предложили временно переехать. Чиновники отмечают, что угрозы обрушения дома нет.