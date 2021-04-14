Москва, , 10:38 — REGNUM Дмитрий Васильевич Щецура (1922−1993) попал в армию со школьной скамьи. К 1944 году в звании ефрейтора служил разведчиком 759-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии в 40-й армии.

Дмитрий Васильевич Щецура

13 марта 1944 года в составе группы из 15 добровольцев под огнем гитлеровцев он форсировал Южный Буг с целью поиска «языка». Захватив в плен вражеского офицера, разведчики потеряли своего командира и раскрыли себя. Принявший на себя командование Шецура отправил трех бойцов с военнопленным в тыл, а с остальными солдатами остался прикрывать переправу. Своими действиями тяжело раненный в ходе боя Дмитрий Васильевич не только выполнил поставленную задачу, но и, удержав плацдарм, обеспечил успешное форсирование реки основными силами полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года ефрейтор был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 7676).

Также за время войны разведчик был награжден орденом Красной Звезды и медалями, в том числе «За отвагу».

После демобилизации в звании старшего сержанта в 1945 году жил в городе Комсомольское (Донецкая область), где работал сначала слесарем, а затем мастером на местной дробильно-обогатительной фабрике.

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