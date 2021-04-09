Воронеж, , 18:00 — REGNUM Пешеход пострадал в результате крупной аварии в Воронеже днём 9 апреля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла на пересечении улиц Мрозова и Тимирязева около 13:50. По предварительным данным, 60-летняя водитель Hyundai, выезжая с прилегающей территории на улице Морозова у дома 27/1, столкнулась с автомобилем Peugeot, который под управлением 31-летней женщины двигался по Тимирязева. После столкновения второй автомобиль самопроизвольно выехал на тротуар, где сбил пешехода и врезался в торговый павильон.

В результате пешеход получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали в медицинское учреждение, личность пешехода устанавливается. Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.