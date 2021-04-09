Москва, , 17:59 — REGNUM Прямые иностранные инвестиции в небанковский сектор российской экономики в I квартале 2021 года составили $4,7 млрд. Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба Банка России.

За аналогичный период прошлого года был зафиксирован отток иностранных инвестиций в размере $4,1 млрд. В целом за 2020 год сумма прямых иностранных инвестиций составила $7,2 млрд.

Чистое привлечение иностранных активов российскими банками в I квартале 2020 года года составило $6,5 млрд против $2,5 млрд за аналогичный период прошлого года.