Москва, , 10:15 — REGNUM Как бывший тракторист, Федор Иванович Озерин (1911−1983) был призван в танковые войска в качестве механика-водителя. Защищал Сталинград, освобождал Ростов и Мелитополь, был ранен, награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу».

Федор Иванович Озерин

В ходе освобождения Крыма сражался в звании гвардии старшины 22-го гвардейского Мелитопольского отдельного танкового полка в 51-й армии. В боях на Карачкинском перешейке 8−10 апреля 1944 года под сильным огнем гитлеровцев одним из первых ворвался на позиции неприятеля, преодолев три противотанковых рва и минные поля. Экипаж Озерина уничтожил восемь огневых точек и семь минометов немцев.

На следующий день танкисты захватили высоту 16.0 и в ходе ее защиты сожгли танк противника, а на третий день боев — высоту 30.3, подавив на ней четыре дзота.

Всего за трое суток танк Федора Ивановича уничтожил один танк, 18 орудий, 24 миномета, 59 пулеметов и до 210 солдат и офицеров врага.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года старшине было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2291).

Конец войны Озерин встретил в освобожденной Либаве (Лиепае), после демобилизации вернулся в родной колхоз, где вновь пересел на трактор.

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