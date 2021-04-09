Москва, , 17:56 — REGNUM Демонтаж новогодних праздничных конструкций в Москве завершился 9 апреля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Демонтаж световых конструкций в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2021 году световые конструкции работали до 1 апреля. За неделю специалисты демонтировали 3743 конструкции. Среди них — световые тоннели, арки, шары, навесные гирлянды, а также световые элементы на фонарях. Они будут храниться на складе до следующих новогодних праздников.

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«Все конструкции используются повторно из года в год. На складах украшения тщательно почистят, проверят на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют», — рассказали в пресс-службе.