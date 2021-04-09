Калуга, 9 апреля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В Калуге 9 апреля около 15:00 в ДТП с троллейбусом пострадала 66-летняя женщина, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное управление ГИБДД УМВД России.

Ukt40.ru Троллейбус на улицах Калуги

По предварительной информации, это произошло возле дома № 7 по улице Глаголева. Водитель троллейбуса, следующего по маршруту № 8, отъезжая от остановки общественного транспорта, наехал на женщину. С места ДТП пострадавшая была экстренно госпитализирована в калужскую клиническую больницу скорой медпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге до семи лет лишения свободы грозит 36-летнему водителю троллейбуса, по вине которого серьёзно пострадала женщина-пассажир. Мужчина, управляя троллейбусом маршрута № 18 Дубрава — Кошелев, на остановке по улице Моторной не убедился в полном закрытии задних дверей троллейбуса и в том, что пассажиры благополучно закончили посадку, и начал движение. В итоге двери зажали кисть левой руки женщины, её проволокло за троллейбусом, пассажирка упала и сильно ударилась о световую опору.