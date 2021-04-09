Москва, , 17:52 — REGNUM В Госдуме с обеспокоенностью и тревогой следят за развитием ситуации вокруг Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

«Мы с обеспокоенностью и тревогой следим за развитием ситуации вокруг Донбасса и предостерегаем от возобновления острой фазы конфликта», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Серей Железняк («Единая Россия»).

США следует остановиться самим и остановить своих подопечных в Киеве от необдуманных шагов, грозящих обострением конфликта на Донбассе и возможными жертвами, полагает парламентарий.

«Россия прикладывает все усилия, чтобы не дать разгореться горячей фазе нового противостояния», — подчеркнул он.

Вместо того, чтобы вразумить Украину и заставить ее сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР по мирному урегулированию ситуации на Юго-Востоке страны, западные деятели подначивают Киев, создавая в головах руководства Украины опасную иллюзию «блицкрига» по силовому возвращению контроля над самопровозглашенными республиками, сказал Железняк.