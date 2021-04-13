Москва, 13 апреля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Геннадий Валерьевич Миклей (1907−1941) был кадровым военным, кавалером ордена Красной Звезды, который он получил еще старшим лейтенантом в 1936 г. К началу войны в звании майора командовал 209-м горнострелковым полком 96-й горнострелковой дивизии в 18-й армии.

Геннадий Валерьевич Миклей

Несмотря на всю сложность фронтовой обстановки, на пятый день войны умелыми действиями не давал противнику перейти государственную границу. Стремился при каждой возможности атаковать. 5 июля 1941 года майор с группой бойцов, насчитывавшей 50 человек, совершил ночной налет на штаб немцев и захватил его.

25 июля 1941 года в пятичасовом бою с превосходящими силами неприятеля у села Тростянец (центр одноименного района Винницкой области) в критический момент сам поднял своих подчиненных в атаку.

2 августа 1941 года полк прикрывал отход своей дивизии в районе села Красногорка (Голованевский район Кировоградской области УССР). Стремясь не допустить окружения, Геннадий Валерьевич вновь постоянно контратаковал. Будучи раненым, он продолжал руководить полком, пока не погиб от осколка немецкой мины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года майор был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.