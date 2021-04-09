Москва, , 17:51 — REGNUM Вопросы, связанные с применением в Турции российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», обсуждались Москвой и Анкарой на высочайшем уровне 9 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в деталях обсудили тему борьбы с распространением коронавируса.

«Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Турецкий лидер сообщил о тех мерах, какие в Турции предпринимаются по противодействую COVID-19. Он назвал одной из главных задач обеспечить безопасность иностранных туристов.

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