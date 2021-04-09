Москва, 9 апреля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с применением в Турции российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», обсуждались Москвой и Анкарой на высочайшем уровне 9 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в деталях обсудили тему борьбы с распространением коронавируса.

«Выражена готовность к наращиванию взаимодействия в этой сфере, в том числе в контексте поставок и возможного совместного производства российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Турецкий лидер сообщил о тех мерах, какие в Турции предпринимаются по противодействию COVID-19. Он назвал одной из главных задач обеспечение безопасности иностранных туристов.