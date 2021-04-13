Москва, 13 апреля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Исай Петрович Дениченко (1899−1980) был опытным воином. В Гражданскую войну сражался против казаков генерал-лейтенанта Александра Дутова, награжден орденом Красного Знамени.

Исай Петрович Дениченко

Вновь взять оружие Исаю Петровичу довелось в апреле 1943 года, когда он был призван в армию. В марте 1944 года рядовой Дениченко командовал отделением во 2-й механизированной бригаде 6-й танковой армии.

19 марта 1944 года Дениченко одним из первых в своей роте ворвался в Могилев-Подольский. Когда неприятельская артиллерия начала обстреливать советские войска с возвышенностей на правом берегу Днестра, он, стремясь затруднить стрельбу, вместе с 20 солдатами на подручных средствах переправился через реку и захватил небольшой плацдарм. Противник предпринял несколько контратак, однако все они были отбиты. В тех боях группа уничтожила более шести десятков солдат и офицеров противника. Действия командира отделения и его группы способствовали успешному форсированию Днестра советскими войсками.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года Исай Петрович был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5910).

После войны Дениченко в звании старшего сержанта был демобилизован. Работал в колхозе Шахтерского района Донецкой области.