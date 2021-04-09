Бишкек, , 17:48 — REGNUM Внутренний спрос Киргизии восстанавливается на фоне увеличения притока денежных переводов киргизских трудовых мигрантов, работающих за рубежом. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

Читайте также: В 2020 году мигранты перевели в Киргизию почти $2,4 млрд

Эксперты отмечают тот факт, что Национальный банк республики повысил учетную ставку с 5% до 5,5% в феврале 2021 года.

С одной стороны, это говорит о том, что в Киргизии сохраняется слабость экономической активности — основные сектора экономики по-прежнему испытывают спад производства. С другой же — инфляционные риски повышаются.

А продолжающийся рост мировых и региональных цен на продовольствие повышает инфляционные ожидания.

«К середине нынешнего года влияние проинфляционных факторов, вероятно, начнет ослабевать», — предполагают аналитики ЕАБР.

Читайте также: Стало известно, насколько за год просела экономика Киргизии