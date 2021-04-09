Светогорск, Ленинградская область, , 17:57 — REGNUM В Ленинградской области суд вынес приговор педагогу Детско-юношеского Центра творчества города Светогорск Выборгского района. Следствие доказало его вину как минимум в десяти преступных эпизодах. Жертвами педофила стали мальчики 8−14 лет, причем преступления совершались не только в России. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Напомним, в сентябре 2019 года было возбуждено уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении 11-летнего мальчика, по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В совершении преступления был изобличен спортивный тренер, педагог дополнительного образования «Детско-юношеский Центр творчества».

Следствие установило, что в период с мая 2013 года по сентябрь 2019 года в помещении спортивной секции и по месту своего проживания в Светогорске мужчина совершал развратные действия в отношении мальчиков возрастом от 8 до 14 лет.

Также он обвиняется в совершении иных насильственных действий сексуального характера, совершенных на территории Турции и Туниса, куда он вывозил детей под видом участия в соревнованиях.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Следствием внесено представление в Администрацию МО «Выборгский муниципальный район Ленинградской области». По результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечена директор Детско-юношеского Центра творчества», — уточнили в ведомстве.

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