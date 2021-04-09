Воронеж, , 17:48 — REGNUM Прокуратура Воронежской области отменила решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления по итогам проверки собачьих боёв и вернула материалы в орган дознания для проведения дополнительной проверки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 9 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«Сегодня, 09 апреля 2021 года, указанное процессуальное решение отменено прокурором района в порядке надзора. Материал возвращен в орган дознания для проведения дополнительной проверки, в том числе опроса ряда лиц, приобщения результатов экспертного исследования, а также истребования и осмотра документов», — уточнил представитель прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях появилась информация о проведении несанкционированных собачьих боёв на территории санатория им. Дзержинского в с. Чертовицы. 9 апреля в ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что по итогам проверки полиция не нашла состава преступления в действиях организаторов. Вместе с тем их оштрафовали за проведение несанкционированного массового мероприятия.

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