Челябинск, 9 апреля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Челябинске на улице Куйбышева произошёл ещё один провал грунта. Об этом пишут СМИ.

1obl.ru Цитата из видео Экстренные службы работают на месте провала грунта в Челябинске

Инцидент произошёл в районе дома №7, где ранее был зафиксирован провал коллектора. На дороге возникла дыра диаметром в несколько метров. Участок огорожен. Идут восстановительные работы.

Жителям близстоящего дома предложено временно переехать в квартиры маневренного фонда. Это сделано для комфорта людей. Угрозы обрушения здания нет, отмечают в мэрии.