В Челябинске на дороге возник новый провал, жильцы покидают квартиры
Челябинск, 9 апреля, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Челябинске на улице Куйбышева произошёл ещё один провал грунта. Об этом пишут СМИ.
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Цитата из видео Экстренные службы работают на месте провала грунта в Челябинске
Инцидент произошёл в районе дома №7, где ранее был зафиксирован провал коллектора. На дороге возникла дыра диаметром в несколько метров. Участок огорожен. Идут восстановительные работы.
Жителям близстоящего дома предложено временно переехать в квартиры маневренного фонда. Это сделано для комфорта людей. Угрозы обрушения здания нет, отмечают в мэрии.