Москва, , 10:07 — REGNUM Степан Игнатьевич Хирков (1902−1943) не думал о карьере военного. После срочной службы успешно работал в сельском хозяйстве, стал председателем Еланского сельского совета.

Степан Игнатьевич Хирков

В августе 1941 года по личной инициативе направлен в действующую армию. С сентября 1941 года сражался на фронте. Принимал участие в боях под Москвой, Ржевом, Сычевкой, был трижды ранен, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

В начале 1943 года служил в звании старшины помощником командира стрелкового взвода 3-й стрелковой роты 1322-го стрелкового полка 413-й стрелковой дивизии в 50-й армии.

В боях за деревню Палики (Калужская область) 18−19 июля 1943 года в критический момент сражения, когда противник вновь атаковал роту, Степан Игнатьевич повел бойцов в контратаку. Не выдержав стремительного удара, враг отступил. Однако сам старшина получил тяжелые ранения в грудь и ноги. Он был эвакуирован в полевой госпиталь, где скончался два дня спустя.

Всего старшина Хирков вместе с бойцами своей роты отбил десять контратак противника, в том числе три танковые, нанеся ему большой урон в живой силе и боевой технике. Лично Хирков подорвал два танка.

3 июня 1944 года Хирков посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

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