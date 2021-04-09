Бишкек, , 17:43 — REGNUM На повышение зарплат медицинским работникам в бюджете Киргизии изыскали 1 млрд 831 млн сомов (1 млрд 664 млн рублей). Об этом заявил вице-премьер-министр, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков на брифинге сегодня, 9 апреля.

Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей

«На выплату заработной платы семейным врачам и врачам общей практики, работающим в центрах семейной медицины (поликлиниках), направят 630 млн сомов (567 млн рублей)», — добавил он.

Высокопоставленный чиновник отметил, что если сейчас зарплата семейного врача в среднем составляет около 8,6 тысячи сомов (7,8 тысячи рублей), то после повышения ее размер должен будет достигнуть 17,2 тысячи сомов (15,6 тысячи рублей).

Читайте также: В Киргизии обещают увеличить зарплаты медикам