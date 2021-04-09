Бишкек, , 17:40 — REGNUM За три месяца с начала 2021 года стоимость бензина марки «А-92» в Киргизии увеличилась в среднем на 33%. Об этом заявил заместитель директора госагентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков, передает «Tazabek».

По его словам, цены на дизтопливо в этот период также значительно выросли — на 23% в среднем по республике.

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Замглавы госантимонополии отметил, что поскольку автомобильное топливо поставляется в Киргизию преимущественно из России, то три четверти его конечной стоимости составляет цена с учетом транспортировки до киргизско-казахской границы.

«Еще 7,4% приходится на акциз, 8% — на налог на добавленную стоимость, 1,6% — на расходы на внутренние железнодорожные перевозки и 5% — накладные расходы», — резюмировал чиновник.

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