Москва, 9 апреля, 2021, 17:38 — ИА Регнум. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-марте 2021 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Всего, по информации ведомства, за I квартал 2021 российскими авиакомпаниями было перевезено 16,97 миллиона пассажиров.

В марте, по оперативным данным, российские перевозчики обслужили 6,46 миллиона пассажиров, что соответствует показателям марта прошлого года. Пассажирооборот при этом снизился на 18% и составил 13,17 млрд пассажирокилометров.

Наибольший показатель авиаперевозок в марте продемонстрировала компания «Сибирь», которая за месяц перевезла 1,32 пассажиров, что на 32% больше, чем годом ранее.

Услугами «Аэрофлота» за месяц воспользовались 1,23 миллиона пассажиров (-31%), компания «Победа» обслужила 982,3 тысячи пассажиров (+31%), «Уральские авиалинии» — 594,7 тысячи пассажиров (+20%), «Россия» — 553,9 тысячи пассажиров (+34%).